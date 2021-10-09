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Стефен Карри высказал мнение о Леброне Джеймсе

Стефен Карри высказал мнение о Леброне Джеймсе
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Звёздный разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри поделился мнением о спортивном долголетии лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса.

«Он установил стандарт долголетия в лиге. Он добился девяти финалов подряд. На его фоне мы можем видеть, как поддерживать свою форму как можно дольше. Мы знаем, насколько много работы нужно вложить в это, особенно в межсезонье, если говорить о физическом и ментальном состоянии. Должен быть баланс на паркете и вне его.

Для меня всё это выглядит странно, потому что я всё ещё помню свои студенческие годы, когда Леброн только начинал расцветать в НБА. На втором курсе я играл в NCAA, Леброн пришёл на матч. Это весело. У меня всё ещё есть джерси, которое он подписал в 2008 году. Это джерси лежит в доме моих родителей в Шарлотте. Удивительно, как много всего произошло за последние 13 лет», — приводит слова Карри The Sports Rush.

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