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Демар Дерозан объяснил, почему не объединился с Леброном Джеймсом в «Лейкерс»

Демар Дерозан объяснил, почему не объединился с Леброном Джеймсом в «Лейкерс»
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Атакующий защитник «Чикаго Буллз» Демар Дерозан объяснил, почему не перешёл в «Лос-Анджелес Лейкерс» в нынешнее межсезонье.

«Честно говоря, «Лейкерс» были просто великолепны. Я пытался заставить этот переход сработать, много разговаривал с Леброном. Но не вышло. Вы знаете, как могут идти дела. Одна мелкая деталь может изменить динамику всего происходящего. Но это была адская возможность, которую мы старались реализовать. Я из Лос-Анджелеса, это было бы безумием, но некоторым вещам не суждено сработать. Но иметь такие возможности всегда здорово», — рассказал Демар Дерозан на шоу Шэмса Чарании Stadium.

Ранее сообщалось, что Дерозан несколько раз встречался с лидером калифорнийской команды Леброном Джеймсом, беседовал с другими баскетболистами клуба и произвёл на всех хорошее впечатление. Однако «Сан Антонио Спёрс», где был Демар, и Лейкерс» просто не смогли договориться о новой сделке.

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