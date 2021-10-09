Демар Дерозан объяснил, почему не объединился с Леброном Джеймсом в «Лейкерс»

Атакующий защитник «Чикаго Буллз» Демар Дерозан объяснил, почему не перешёл в «Лос-Анджелес Лейкерс» в нынешнее межсезонье.
«Честно говоря, «Лейкерс» были просто великолепны. Я пытался заставить этот переход сработать, много разговаривал с Леброном. Но не вышло. Вы знаете, как могут идти дела. Одна мелкая деталь может изменить динамику всего происходящего. Но это была адская возможность, которую мы старались реализовать. Я из Лос-Анджелеса, это было бы безумием, но некоторым вещам не суждено сработать. Но иметь такие возможности всегда здорово», — рассказал Демар Дерозан на шоу Шэмса Чарании Stadium.
Ранее сообщалось, что Дерозан несколько раз встречался с лидером калифорнийской команды Леброном Джеймсом, беседовал с другими баскетболистами клуба и произвёл на всех хорошее впечатление. Однако «Сан Антонио Спёрс», где был Демар, и Лейкерс» просто не смогли договориться о новой сделке.
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