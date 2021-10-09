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Кайри Ирвинг объяснил, почему не делает прививку от коронавируса

Кайри Ирвинг объяснил, почему не делает прививку от коронавируса
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Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг высказался о причинах, по которым он не делает прививку от коронавируса.

«Меня защищает бог, и мой народ тоже. Мы выстоим вместе», — написал Кайри Ирвинг в своём «твиттере».

Ранее стало известно, что Ирвинг получил разрешение посещать тренировочную базу клуба, несмотря на отсутствие вакцинации от коронавируса. Власти Нью-Йорка признали спортивный комплекс «Нетс» частным офисным зданием, что позволило Ирвингу избежать ограничения. При этом Кайри всё ещё не может участвовать в домашних матчах команды на арене «Барклайс-центр» из-за требований Нью-Йорка по вакцинации.

Ирвинг пропустит как минимум 44 матча в регулярном чемпионате НБА (41 дома, два в Торонто и один в Сан-Франциско), если откажется вакцинироваться. Он также не сможет тренироваться с командой. За каждую пропущенную игру Кайри грозит штраф в размере $ 448 тыс.

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