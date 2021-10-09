«Филадельфия» прояснила позицию по поводу обмена Кайри Ирвинга

«Филадельфия Сиксерс» не намерена пытаться обменять Кайри Ирвинга из «Бруклин Нетс», сообщает Sports Illustrated со ссылкой на инсайдера Марка Стейна. Как заявляет Стейн, «Сиксерс» могли бы претендовать на обмен Ирвинга на фоне желания Бена Симмонса покинуть коллектив, однако не хочет связываться с игроком, который отказался от вакцинации, а следующим летом может стать неограниченно свободным агентом.



Ирвинг пропустит как минимум 44 матча в регулярном чемпионате НБА (41 дома, два в Торонто и один в Сан-Франциско), если откажется вакцинироваться. Он также не сможет тренироваться с командой. За каждую пропущенную игру Кайри грозит штраф в размере $ 448 тыс.



Симмонс провалился в плей-офф-2021, где «Филадельфия» вылетела во втором раунде по итогам серии с «Атланта Хоукс». Бен отказывался бросать из-за дуги и реализовал худшие в истории 34,2% штрафных за постсезон.



Средние показатели Симмонса в регулярном чемпионате сезона-2020/2021 составили 14,3 очка, 7,2 подбора и 6,9 передачи за 32,3 минуты на площадке при точности с игры 56%. За следующий сезон австралиец заработает $ 33 млн. Контракт Симмонса рассчитан до 2025 года.