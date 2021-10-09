Эксперт: я поднял Дюранта в своём рейтинге игроков всех времён. Теперь он выше О'Нила

Известный спортивный эксперт Билл Симмонс заявил, что поднял баскетболиста «Бруклин Нетс» Кевина Дюранта на десятое место в рейтинге лучших игроков в истории НБА.



«Дюрант был просто невероятен в серии «Милуоки» — «Бруклин», я даже поднял его в своём рейтинге лучших игроков всех времен. Теперь он стоит на десятом месте, выше Шакила О'Нила, Мэлоуна Мозеса и Хакима Оладжьювона. Сейчас по кольцу стали бросать лучше, чем в 80-е и 90-е. У Дюранта должно быть четыре чемпионских перстня», — сказал Симмонс в эфире подкаста Зака Лоу.



Ранее Симмонс поделился мнением о лидере «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброне Джеймсе. По словам эксперта, Леброн уже не находится на одном уровне с Дюрантом и лидером «Милуоки Бакс» Яннисом Адетокунбо.

Новость по теме Эксперт: вы безумны, если ставите Леброна на один уровень с Дюрантом и Адетокунбо