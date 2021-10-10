Аналитик НБА назвал команду, которую все недооценивают в этом сезоне

Аналитик ESPN Зак Лоу считает, что люди недооценивают уровень «Бостон Селтикс» перед стартом нового сезона НБА.



«Думаю, люди сильно недооценивают «Бостон Селтикс» перед стартом сезона. У них огромная глубина состава, а защита входит в пятёрку лучших в лиге. Учитывая присутствие в составе Маркуса Смарта, Джейлена Брауна, Джейсона Тейтума и Роберта Уильямса, в матчах с ними будет очень сложно набирать очки», — цитирует Зака Лоу Pickandroll.



«Бостон Селтикс» находится лишь на 12-м месте в списке фаворитов сезона-2021/2022.



Ранее сообщалось, что «Бостон Селтикс» входит в топ-5 самых дорогих клубов НБА. В топ-3 входят «Нью-Йорк Никс», чья стоимость составляет $ 5,42 млрд, «Голден Стэйт Уорриорз» — $ 5,21 млрд, и «Лос-Анджелес Лейкерс» — $ 5,14 млрд. «Бруклин Нетс» ($ 3,4 млрд) и «Бостон» ($ 3,18 млрд) замыкают топ-5.