«Вашингтон» крупно проиграл «Нью-Йорку», «Бостон» вырвал победу в матче с «Торонто»

Состоялись три предсезонных матча НБА. «Вашингтон» дома крупно уступил «Нью-Йорку», «Бостон» одержал непростую победу над «Торонто», «Атланта» была сильнее «Мемфиса».

«Вашингтон Уизардс» – «Нью-Йорк Никс» 99:117 (30:35, 25:24, 21:36, 23:22)

В: Харрелл 18 + 10 подборов, Бил 14, Динуидди 13, Нето 10

Н: Барретт 18 + 5 потерь, Роуз 15 + 8 передач, Фурнье 14, Топпин 13 + 8 подборов, Нокс 12, Куикли 11



«Бостон Селтикс» – «Торонто Рэпторс» 113:111 (31:16, 26:43, 28:27, 28:25)

Б: Тейтум 20 + 9 подборов + 7 передач + 6 потерь, Хорфорд 16, Лэнгфорд 13, Уильямс 12, Причард 11, Смарт 9 + 7 передач

Т: Ванвлит 22, Ануноби 17, Трент 14, Ачиува 13 + 13 подборов, Михайлюк 12, Барнс 9 + 8 передач



«Мемфис Гриззлиз» – «Атланта Хоукс» 87:91 (22:21, 18:16, 24:27, 23:27)

М: Бэйн 18, Кларк 16, Альдама 16 + 9 подборов

А: Богданович 16, Коллинз 16 + 12 подборов, Галлинари 11 + 10 подборов