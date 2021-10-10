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Дэмьен Лиллард может запросить обмен из «Портленда». Названо условие

Дэмьен Лиллард может запросить обмен из «Портленда». Названо условие
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Разыгрывающий «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард может запросить обмен из команды, если «Портленд» стартует неудачно в новом сезоне. Об этом сообщает The Athletic.

Ещё летом Лиллард опубликовал в «Твиттере» фото, сделанное в «Стэйплс центре» в Лос-Анджелесе. Там он недавно встречался с лидерами «Лейкерс» Леброном Джеймсом и Энтони Дэвисом. Многие пользователи посчитали, что Лиллард намекнул на желание перейти в «Лос-Анджелес». Отметим, что у игрока очень хорошие отношения с болельщиками «Портленда».

Лиллард выступает в «Портленде» с момента выбора на драфте НБА в 2012 году. В сезоне-2020/2021 он набирал в среднем 28,8 очка, 7,5 передачи за 35,8 минуты в 67 матчах регулярного чемпионата и 34,3 очка, 10,2 передачи за 41,3 минуты в шести играх плей-офф.

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