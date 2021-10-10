Бен Симмонс назвал клуб, в который не против быть обмененным из «Филадельфии»

Разыгрывающий «Филадельфии Сиксерс» Бен Симмонс не возражает против своего обмена в «Сакраменто Кингз». Об этом сообщил обозреватель Дэвид Олдридж.



«Я уже писал о возможном обмене Симмонса в «Сакраменто», и такая опция до сих пор актуальна. Симмонс – элитный защитник и распасовщик. У него осталось четыре года в контракте.

Как мне сказали, Бен не против того, чтобы перейти в «Сакраменто» — настолько сильно его желание уйти из «Филадельфии», – приводит слова Олдриджа Yahoo Sports.

Напомним, Симмонс не прибыл в тренировочный лагерь «Сиксерс» и отказывается выступать за команду.



Симмонс провалился в плей-офф-2021, где «Филадельфия» вылетела во втором раунде по итогам серии с «Атланта Хоукс». Бен отказывался бросать из-за дуги и реализовал худшие в истории 34,2% штрафных за постсезон.



Средние показатели Бена в регулярном чемпионате сезона-2020/2021 составили 14,3 очка, 7,2 подбора и 6,9 передачи за 32,3 минуты на площадке при точности с игры 56%. За следующий сезон австралиец заработает $ 33 млн. Контракт Симмонса рассчитан до 2025 года.