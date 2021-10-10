Леброн Джеймс: «Лейкерс» ждёт долгий процесс выхода на высокий уровень

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс поделился мыслями о выступлении команды в новом сезоне с учётом всех изменений в составе, которые произошли у «Лейкерс в межсезонье.
«В этом году у нас в значительной степени обновилась линия нападения. Поэтому над атакой мы хорошенько поработали с самого начала тренировочного лагеря. Сейчас мы пытаемся всех адаптировать к нашему стилю. Нас ждёт долгий процесс выхода на высокий уровень. Но в долгосрочной перспективе, думаю, всё будет здорово», — приводит слова Леброна Silverscreenandroll.
В нынешнее межсезонье «Лос-Анджелес» стал самым возрастным клубом в истории Национальной баскетбольной ассоциации. Средний возраст игроков команды составляет почти 33 года — а именно 32,8 лет. В это межсезонье коллектив пополнили сразу шесть новичков, чей возраст достиг отметки в 32 года или больше.
В частности, защитнику Расселлу Уэстбруку 32 года, форвардам Кармело Энтони и Тревору Аризе 37 и 36 лет соответственно. Центровому Дуайту Ховарду 35, атакующим защитникам Уэйну Эллингтону 33, Кенту Бэйзмору 32. Леброну в декабре исполнится 37.
- 10 октября 2021
-
11:57
-
11:11
-
10:36
-
08:56
-
00:56
- 9 октября 2021
-
23:50
-
22:56
-
21:50
-
20:46
-
19:47
-
18:55
-
17:57
-
17:02
-
15:31
-
14:11
-
13:50
-
12:42
-
12:40
-
12:35
-
12:24
-
11:53
-
10:37
-
09:26
-
08:52
-
08:46
-
08:40
-
00:51
- 8 октября 2021
-
23:40
-
23:13
-
22:43
-
21:58
-
21:51
-
21:02
-
20:57
-
19:50