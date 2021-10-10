Леброн Джеймс: «Лейкерс» ждёт долгий процесс выхода на высокий уровень

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс поделился мыслями о выступлении команды в новом сезоне с учётом всех изменений в составе, которые произошли у «Лейкерс в межсезонье.

«В этом году у нас в значительной степени обновилась линия нападения. Поэтому над атакой мы хорошенько поработали с самого начала тренировочного лагеря. Сейчас мы пытаемся всех адаптировать к нашему стилю. Нас ждёт долгий процесс выхода на высокий уровень. Но в долгосрочной перспективе, думаю, всё будет здорово», — приводит слова Леброна Silverscreenandroll.



В нынешнее межсезонье «Лос-Анджелес» стал самым возрастным клубом в истории Национальной баскетбольной ассоциации. Средний возраст игроков команды составляет почти 33 года — а именно 32,8 лет. В это межсезонье коллектив пополнили сразу шесть новичков, чей возраст достиг отметки в 32 года или больше.



В частности, защитнику Расселлу Уэстбруку 32 года, форвардам Кармело Энтони и Тревору Аризе 37 и 36 лет соответственно. Центровому Дуайту Ховарду 35, атакующим защитникам Уэйну Эллингтону 33, Кенту Бэйзмору 32. Леброну в декабре исполнится 37.