Гомельский оценил переход Кеннета Фарида в ЦСКА

Известный комментатор Владимир Гомельский рассказал о преимуществах, которые получил ЦСКА после подписания соглашения с американским центровым Кеннетом Фаридом. С армейцами Фарид заключил контракт на два месяца с опцией продления до конца сезона.



«Кеннет Фарид играл на позиции центрового в НБА. Играл успешно. Его фантастическая энергия в борьбе на щите приносила пользу его клубам. Среднее количество подборов за игру по карьере — 8,1. С учётом травмы Милутинова ЦСКА нужен выходящий со скамейки центровой, способный отыграть два отрезка по 7-8 минут. Считаю подписание Фарида очень продуманным шагом менеджмента.



Вообще меня подписание Фарида очень обрадовало. Он придаст дополнительной мощи в трёхсекундных зонах и в обороне, и в атаке. Игрок обладает фантастическими физическими данными: сила, скорость, выносливость, прыгучесть. И, главное, он умеет ими пользоваться. В игре — агрессивен и в защите, и в нападении. Отличные навыки игры на подборе. К недостаткам следует отнести отсутствие броска и взрывоопасный темперамент.



Понимаю, что Фарид является игроком совсем другого плана, чем Милутинов. Но думаю, что замена может несколько изменить тактический рисунок ЦСКА в атаке. Надеюсь, что после выздоровления Милутинова контракт с Фаридом будет продлён. Конечно, в первую очередь, это будет зависеть от уровня игры Фарида. Но энергетика у Фарида на площадке была запредельной. Его умения (подчеркиваю множественное число) были в НБА востребованы. Он может приносить своим командам пользу на обоих концах площадки», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

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