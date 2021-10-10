Эксперт: не думайте, что Джеймсу Хардену нравится ерунда, которая творится в «Бруклине»

Известный баскетбольный эксперт Стивен Эй Смит поделился мнением о влиянии ситуации с Кайри Ирвингом на другого лидера «Бруклин Нетс» — Джеймса Хардена. Напомним, из-за отказа вакцинироваться от коронавируса Ирвинг может пропустить весь сезон.
«Только не думайте, что Джеймсу Хардену нравится эта ерунда, которая творится в «Бруклине». Джеймс Харден достоин большего! Он достоин куда большего, чем эта ерунда, которую Кайри Ирвинг проделывает с клубом», – сказал Смит в эфире First Take.
Ранее стало известно, что Ирвинг получил разрешение посещать тренировочную базу клуба, несмотря на отсутствие вакцинации от коронавируса. Власти Нью-Йорка признали спортивный комплекс «Нетс» частным офисным зданием, что позволило Ирвингу избежать ограничения. При этом Кайри всё ещё не может участвовать в домашних матчах команды на арене «Барклайс-центр» из-за требований Нью-Йорка по вакцинации.
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