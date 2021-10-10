«Панатинаикос» подписал игрока НБА, который никогда не выступал в Европе. Названа зарплата

«Панатинаикос» на официальном сайте объявил о подписании разыгрывающего Йоги Феррелла.
По данным инсайдера Маттео Андреани, стороны договорились о контракте до конца сезона с зарплатой в размере $ 500 тыс. Феррелл провёл предыдущие 5 сезонов в НБА. Разыгрывающий никогда не играл в Европе, хотя ранее вёл переговоры с клубами Евролиги.
Всего в активе Феррелла 259 матчей в НБА со средними показателями 7,7 очка, 2,3 передачи и 2,1 подбора за 20,1 минуты при точности трёхочковых 36,5%. Феррелл не был выбран на драфте НБА в 2016 году, но сразу же подписал контракт с «Бруклин Нетс». Самым успешным отрезком в карьере разыгрывающего стали два сезона в «Даллас Маверикс» (2016-2018), когда он покорял двузначную результативность в среднем за регулярный чемпионат. Последним клубом Феррелла в НБА стал «Лос-Анджелес Клипперс», где он провёл вторую половину прошлого сезона.
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