«Калев» потерпел третье поражение подряд, уступив «Енисею»

Эстонский «Калев» на домашней площадке потерпел поражение от красноярского «Енисея» в рамках Единой лиги ВТБ. Встреча завершилась со счётом 87:81 (20:17, 30:27, 24:17, 20:13) в пользу команды Дражена Анзуловича. Для «Калева» поражение стало третьим подряд.



В первой четверти на арене «Саку-Суурхалль» была равная борьба. После второго игрового отрезка «Енисей» обеспечил себе небольшое преимущество по очкам. В третьей четверти гости окончательно оторвались от «Калева», которому не помог даже рывок в заключительном игровом отрезке.

Самым результативным игроком в составе «Калева» стал центрфорвард Рауно Нургер, набравший 16 баллов. У «Енисея» лидером по набранным очкам стал защитник Каспер Уэйр — 20.