«Калев» потерпел третье поражение подряд, уступив «Енисею»
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Эстонский «Калев» на домашней площадке потерпел поражение от красноярского «Енисея» в рамках Единой лиги ВТБ. Встреча завершилась со счётом 87:81 (20:17, 30:27, 24:17, 20:13) в пользу команды Дражена Анзуловича. Для «Калева» поражение стало третьим подряд.
В первой четверти на арене «Саку-Суурхалль» была равная борьба. После второго игрового отрезка «Енисей» обеспечил себе небольшое преимущество по очкам. В третьей четверти гости окончательно оторвались от «Калева», которому не помог даже рывок в заключительном игровом отрезке.
Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
10 октября 2021, воскресенье. 17:00 МСК
Калев
Таллин, Эстония
Окончен
81 : 87
Енисей
Красноярск, Россия
Калев: Нургер - 16, Берри - 15, Льюис - 15, Китсинг - 12, Мэлсон - 8, Хермет - 6, Дорбек - 4, Халлер - 3, Витолс - 2, Каск, Курбас, Силиньш
Енисей: Уэйр - 20, Уиллис - 13, Лемар - 12, Браун - 11, Герасимов - 7, Балашов - 6, Гудумак - 6, Бабушкин - 5, Якушин - 4, Викторов - 3, Винник, Митусов
Самым результативным игроком в составе «Калева» стал центрфорвард Рауно Нургер, набравший 16 баллов. У «Енисея» лидером по набранным очкам стал защитник Каспер Уэйр — 20.
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