Легендарный баскетболист Майкл Джордан назвал единственного спортсмена, который его запугал. По словам Джордана, он опасается гольфиста Яна Поултера.



«Я никого не боюсь. Кроме Яна Поултера, он буквально запугал меня во время совместных игр. Я люблю и поддерживаю его, но держусь от него подальше, когда играю в гольф. Никогда не пойду смотреть на его удар», — приводит слова Джордана The Sports Rush.



Майкл Джордан — двукратный олимпийский чемпион (1984, 1992) и шестикратный чемпион НБА в составе «Чикаго». Он также выступал за «Вашингтон Уизардс», где завершил карьеру в 2003 году. Джордан пять раз признавался MVP НБА и 14 раз принимал участие в Матче звёзд. В среднем за карьеру в лиге он набирал 30,1 очка, делал 6,2 подбора и 5,3 передачи.

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