Член Зала славы — арестованному Дэвису: ты что творишь? Ты заработал $ 40 млн за карьеру

Член Зала славы Спенсер Хейвуд прокомментировал новость об аресте сразу 18 бывших игроков Национальной баскетбольной ассоциации. Они обвиняются в мошенничестве с медицинскими страховками.
«У нашего поколения игроков, выходящих на пенсию, не было медицинской страховки, и я хотел это поменять. Крис Пол, Леброн Джеймс, все парни из профсоюза разработали план по страхованию для всех баскетболистов. А эти мошенники просто воспользовались медицинской страховкой для воровства.
Это просто грустно. Было печально слышать некоторые имена, например, Глена Дэвиса. Я не думал, что он такой человек. Сколько он заработал за карьеру, $ 40 млн? Да что ты творишь?
Это больно, потому что все эти молодые парни вместо того, чтобы работать с профсоюзом игроков и пытаться сделать его лучше, просто рушат всю нашу репутацию», – цитирует Хейвуда Boston Globe.
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