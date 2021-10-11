«Лейкерс» потеряли нового игрока стартового состава

Атакующий защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Малик Монк пропустит как минимум одну неделю из-за травмы паха, собщает инсайдер Брайан Уорд на своей странице в «Твиттере».

Главный тренер «Лейкерс» Фрэнк Вогель надеется, что Монк успеет восстановиться к первому матчу регулярного чемпионата НБА 20 октября. Через неделю медицинский штаб переоценит состояние 23-летнего баскетболиста. Монк должен был занять место в стартовом составе «Лос-Анджелеса» после травмы Тревора Аризы, который будет восстанавливаться как минимум два месяца из-за проблем с голеностопом.

Монк присоединился к «Лейкерс» в межсезонье-2021. Атакующий защитник первые четыре года карьеры в НБА провёл в «Шарлотт Хорнетс», который не стал продлевать с ним контракт в межсезонье.