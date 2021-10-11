Назван игрок, на которого «Филадельфия» мечтает обменять Бена Симмонса
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Стало известно, какого игрока «Филадельфия Сиксерс» хотела бы получить взамен Бена Симмонса, отказавшегося играть за команду. Как сообщает The Athletic, руководители «Филадельфии» мечтают обменять Симмонса в «Портленд Трэйл Блэйзерс» на Дэмьена Лилларда.
Симмонс провалился в плей-офф-2021, где «Филадельфия» вылетела во втором раунде по итогам серии с «Атланта Хоукс». Бен отказывался бросать из-за дуги и реализовал худшие в истории 34,2% штрафных за постсезон.
Средние показатели Бена в регулярном чемпионате сезона-2020/2021 составили 14,3 очка, 7,2 подбора и 6,9 передачи за 32,3 минуты на площадке при точности с игры 56%. За следующий сезон австралиец заработает $ 33 млн. Контракт Симмонса рассчитан до 2025 года.
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