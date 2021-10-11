Назван игрок, на которого «Филадельфия» мечтает обменять Бена Симмонса

Стало известно, какого игрока «Филадельфия Сиксерс» хотела бы получить взамен Бена Симмонса, отказавшегося играть за команду. Как сообщает The Athletic, руководители «Филадельфии» мечтают обменять Симмонса в «Портленд Трэйл Блэйзерс» на Дэмьена Лилларда.



Симмонс провалился в плей-офф-2021, где «Филадельфия» вылетела во втором раунде по итогам серии с «Атланта Хоукс». Бен отказывался бросать из-за дуги и реализовал худшие в истории 34,2% штрафных за постсезон.



Средние показатели Бена в регулярном чемпионате сезона-2020/2021 составили 14,3 очка, 7,2 подбора и 6,9 передачи за 32,3 минуты на площадке при точности с игры 56%. За следующий сезон австралиец заработает $ 33 млн. Контракт Симмонса рассчитан до 2025 года.