Один из лучших бомбардиров НБА отреагировал на скандальный гол Мбаппе в финале Лиги наций

Атакующий защитник «Вашингтон Уизардс» Брэдли Бил отреагировал на скандальный гол французского нападающего Килиана Мбаппе в финале Лиги наций. На 81-й минуте Мбаппе забил победный гол в ворота сборной Испании (2:1), находясь на грани офсайда. Судья посчитал, что взятие ворот соответствовало всем правилам.



«Отвратительно», — написал Бил в своём «твиттере».



Футболисты испанской сборной, а также часть экспертов и болельщиков не согласились с тем, что гол был засчитан по правилам.



В полуфинале сборная Испании обыграла Италию со счётом 2:1, а Франция одержала победу в матче с Бельгией (3:2). В матче за 3-е место Италия обыграла Бельгию (2:1). Заключительные матчи Лиги наций проходили в Милане и Турине.

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