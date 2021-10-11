Майкл Джордан выбрал оригинальный фон помещения для Zoom-конференции
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Легендарный баскетболист Майкл Джордан выбрал необычный фон помещения для участия в Zoom-конференции. Игрок вышел в эфир на фоне красиво оформленной комнаты со своими многочисленными трофеями.
«Если вы когда-нибудь задумывались, как выглядит фон Майкла Джордана в Zoom», — написал в «Твиттере» журналист Роб Перес.
Посмотреть видео можно в «твиттере» Роба Переса.
Майкл Джордан — двукратный олимпийский чемпион (1984, 1992) и шестикратный чемпион НБА в составе «Чикаго». Он также выступал за «Вашингтон Уизардс», где завершил карьеру в 2003 году. Джордан пять раз признавался MVP НБА и 14 раз принимал участие в Матче звёзд. В среднем за карьеру в лиге он набирал 30,1 очка, делал 6,2 подбора и 5,3 передачи.
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