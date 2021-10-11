Руди Гобер ответил фанату, который 69 дней добивался его внимания

Центровой «Юты Джаз» Руди Гобер ответил фанату, который настойчиво требовал его внимания и создал специальный аккаунт в «Твиттере». Более двух месяцев подряд поклонник Гобера каждый день писал твиты, отмечая аккаунт баскетболиста.



Руди ответил только на 69-й день, написав: «Я ждал этого дня».



В регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации прошлого сезона Руди принял участие в 71 матче, набирая в среднем 14 очков. В розыгрыше плей-офф французский баскетболист провёл 11 встреч, в которых в среднем приносил своей команде те же 14 очков.



29-летний Гобер выступает за «Юту» с 2013 года, ранее он успел поиграть за французский клуб «Шоле». Со сборной Франции центровой выигрывал бронзовые медали чемпионатов мира и Европы, на ОИ-2020, заработав серебро.

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