Руди Гобер ответил фанату, который 69 дней добивался его внимания

Центровой «Юты Джаз» Руди Гобер ответил фанату, который настойчиво требовал его внимания и создал специальный аккаунт в «Твиттере». Более двух месяцев подряд поклонник Гобера каждый день писал твиты, отмечая аккаунт баскетболиста.
Руди ответил только на 69-й день, написав: «Я ждал этого дня».
В регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации прошлого сезона Руди принял участие в 71 матче, набирая в среднем 14 очков. В розыгрыше плей-офф французский баскетболист провёл 11 встреч, в которых в среднем приносил своей команде те же 14 очков.
29-летний Гобер выступает за «Юту» с 2013 года, ранее он успел поиграть за французский клуб «Шоле». Со сборной Франции центровой выигрывал бронзовые медали чемпионатов мира и Европы, на ОИ-2020, заработав серебро.
- 11 октября 2021
-
14:44
-
13:47
-
13:39
-
12:36
-
11:28
-
10:25
-
09:26
-
08:55
-
08:48
-
00:10
-
00:00
- 10 октября 2021
-
22:47
-
22:20
-
21:36
-
20:44
-
19:45
-
18:53
-
18:34
-
18:27
-
17:07
-
16:23
-
15:49
-
14:50
-
13:15
-
12:32
-
11:57
-
11:11
-
10:36
-
08:56
-
00:56
- 9 октября 2021
-
23:50
-
22:56
-
21:50
-
20:46
-
19:47