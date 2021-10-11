Руководитель «Голден Стэйт» отреагировал на то, что Грин обвинил его в потере Дюранта

Генеральный менеджер «Голден Стэйт Уорриорз» Боб Майерс прокомментировал недовольство, которое высказал Дрэймонд Грин. Ранее Грин рассказал, что ему не понравились действия руководства во время его ссоры с Кевином Дюрантом в 2018 году. Вскоре после этой истории Дюрант покинул клуб.
«Я даже не обсуждал с Грином эту историю. Я хорошо знаю этого парня, наши отношения больше, чем эта история. Если бы это меня волновало, мы бы обязательно поговорили.
Я отлично знаю Грина, я его выбирал на драфте. Мы вместе смотрели матч финала, который он пропустил из-за дисквалификации. Я был вместе с ним, не пошёл на арену. Смотрел вместе с ним любительские матчи в Окленде. Я люблю этого парня. Он имеет право думать так, как хочет. Я видел, как он выигрывает три титула в нашем клубе. Меня не могут разочаровать подобные вещи», – цитирует функционера Fadeaway World.
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