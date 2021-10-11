Кеннет Фарид определился с номером в ЦСКА

Новобранец московского ЦСКА Кеннет Фарид выбрал для выступления за армейский клуб 35-й номер. Под этим же номером американец выступал в «Денвер Наггетс», «Бруклин Нетс» и «Хьюстон Рокетс».
Фарид провёл 8 сезонов в Национальной баскетбольной ассоциации, в которых набирал в среднем 11,4 очка и 8,1 подбора. В свой последний год в лиге он выступал за «Хьюстон Рокетс» и «Бруклин Нетс». Всего в НБА Кеннет отыграл 478 матчей. Игрок был выбран на драфте 2011 года в первом раунде под общим 22-м номером командой «Денвер Наггетс». В её составе он выступал до сезона-2018/2019, когда вместе с Дэрреллом Артуром был обменян в «Бруклин Нетс».
Дебютировать в составе нового клуба Фарид сможет уже завтра, 12 октября. В рамках регулярного чемпионата Евролиги московский клуб примет «Зенит».
- 11 октября 2021
-
20:19
-
20:11
-
19:03
-
17:46
-
16:32
-
16:00
-
14:44
-
13:47
-
13:39
-
12:36
-
11:28
-
10:25
-
09:26
-
08:55
-
08:48
-
00:10
-
00:00
- 10 октября 2021
-
22:47
-
22:20
-
21:36
-
20:44
-
19:45
-
18:53
-
18:34
-
18:27
-
17:07
-
16:23
-
15:49
-
14:50
-
13:15
-
12:32
-
11:57
-
11:11
-
10:36
-
08:56