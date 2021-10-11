Кеннет Фарид определился с номером в ЦСКА

Новобранец московского ЦСКА Кеннет Фарид выбрал для выступления за армейский клуб 35-й номер. Под этим же номером американец выступал в «Денвер Наггетс», «Бруклин Нетс» и «Хьюстон Рокетс».

Фарид провёл 8 сезонов в Национальной баскетбольной ассоциации, в которых набирал в среднем 11,4 очка и 8,1 подбора. В свой последний год в лиге он выступал за «Хьюстон Рокетс» и «Бруклин Нетс». Всего в НБА Кеннет отыграл 478 матчей. Игрок был выбран на драфте 2011 года в первом раунде под общим 22-м номером командой «Денвер Наггетс». В её составе он выступал до сезона-2018/2019, когда вместе с Дэрреллом Артуром был обменян в «Бруклин Нетс».

Дебютировать в составе нового клуба Фарид сможет уже завтра, 12 октября. В рамках регулярного чемпионата Евролиги московский клуб примет «Зенит».