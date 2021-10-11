«Лейкерс» потеряли одного из ведущих игроков ротации

Атакующий защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Тэйлен Хортон-Такер выбыл из строя на неопределенный срок из-за травмы руки, сообщает инсайдер Шэмс Чарания на своей странице в «Твиттере».



Хортон-Такер в ближайшее время перенесёт операцию по поводу разрыва связок большого пальца правой руки. 20-летний баскетболист пропустит матч-открытие регулярного чемпионата НБА 20 октября. Точное время восстановления пока не названо, однако зачастую после операции на связках большого пальца руки игроки пропускают 1-3 месяца.



В прошлом сезоне Хортон Такер стал одним из ключевых игроков ротации «Лейкерс», набирая в среднем 9,0 очка, 2,8 передачи и 2,6 подбора в 65 матчах. В межсезонье «Лейкерс» подписали с игроком новый трёхлетний контракт на $ 31 млн. Ранее из-за травм «Лейкерс» потеряли лёгкого форварда Тревора Аризу (голеностоп) и атакующего защитника Малика Монка (пах).

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