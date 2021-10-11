В конфликте Бена Симмонса и «Филадельфии» случился новый поворот

Руководство « Филадельфии Сиксерс» провело переговоры с агентом Ричем Полом по решению вопроса о возвращении в Филадельфию австралийского разыгрывающего Бена Симмонса, сообщает ESPN.

Симмонс может вскоре пообщаться с представителями команды, чего он не делал напрямую с момента встречи в Лос-Анджелесе в конце августа, когда он повторил своё желание быть обменянным.

Основной план «Сиксерс» по-прежнему состоит в том, чтобы договориться с одним из клубов НБА об обмене 25-летнего австралийца. Однако вероятность того, что Симмонс вернется в команду, в последние дни возросла, отмечает источник.

Симмонс провалился в плей-офф-2021, где «Филадельфия» вылетела во втором раунде по итогам серии с «Атланта Хоукс». Бен отказывался бросать из-за дуги и реализовал худшие в истории 34,2% штрафных за постсезон.



Средние показатели Бена в регулярном чемпионате сезона-2020/2021 составили 14,3 очка, 7,2 подбора и 6,9 передачи за 32,3 минуты на площадке при точности с игры 56%. За следующий сезон австралиец заработает $ 33 млн. Контракт Симмонса рассчитан до 2025 года.