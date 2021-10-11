Хавьер Паскуаль назвал преимущество ЦСКА над «Зенитом» перед матчем Евролиги

Главный тренер БК «Зенит» Хавьер Паскуаль прокомментировал предстоящую игру с ЦСКА в Евролиге.
«Нам предстоит матч против с одной из лучших команд Евролиги. У них есть всё: изумительное качество, игроки, способные выступать на разных позициях. ЦСКА очень хорошо провёл прошлую игру с «Эфесом» и одержал победу на выезде. Когда мы играем против таких команд, мы должны делать всё идеально, если хотим выиграть. Они обладают высоким качеством игры как в защите, так и в нападении, к тому же, они превосходят нас в габаритах, поэтому нам необходимо сыграть идеально ради победы.
Мы хотим продолжить свой путь, а до этого момента у нас всё складывается хорошо: две победы на выезде — это отличное начало турнира. Мы летим в Москву с мотивацией и энтузиазмом, постараемся одержать победу в этом нелёгком матче», — цитирует главного тренера официальный сайт «Зенита».
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