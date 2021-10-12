Леброн за год нарастил больше подписчиков, чем Карри и ещё 16 суперзвёзд НБА вместе взятые

На аккаунт звезды «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса в «инстаграме» за год подписалось более 25 млн человек. По этому показателю форвард опередил 16 суперзвёзд лиги вместе взятых. Теперь четырёхкратный чемпион НБА достиг отметки в 100 млн. Это также больше, чем у вместе взятых аккаунтов НБА, НФЛ, МЛБ, НХЛ и МЛС.

У Стефена Карри второй по величине аккаунт среди игроков НБА — 36 млн подписчиков. С 1 января 2021 года за Карри стали следить ещё 4 млн людей.



Яннис Адетокунбо занял третье место по количеству новых подписчиков (2 млн) после победы в предыдущем сезоне НБА.

Большой прирост подписчиков получили и игроки, которые перешли в другие команды. Рассел Уэстбрук (+2,000,831), ЛаМело Болл (+1,030,957), Крис Пол (+630,340) и Джеймс Харден (+501,406).