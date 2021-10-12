Димитрис Итудис: ЦСКА очень уважает «Зенит»

Главный тренер БК ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал предстоящую игру с «Зенитом» в Евролиге.

«Зенит» — очень серьезный соперник, с хорошим тренером и очень конкурентоспособными игроками. У них есть ясные представления о том, что они делают на площадке. Во-первых, они очень мощны, высоки и готовы сражаться на щитах. Тот факт, что они прибавили в габаритах в межсезонье, делает их действительно опасными на подборе и под кольцами в целом. У них есть универсальность в игре, и это команда, которая борется до конца. Мы должны уважать это, и мы очень уважаем соперников.

Мы находимся в боевом режиме, мы показали хороший баскетбол в Стамбуле, хотя мы могли бы завершить игру более гладко. Знаем, что Евролига — это марафон, и мы только начали, провели всего два матча, и впереди нас ждут очень важные поединки. Так мы подходим к игре с «Зенитом». Мы уже сражались с ними [в предсезонке], это будет наша четвёртая встреча. Знаем, что это очень серьёзная команда и организация. Это требует от нас полной концентрации и высокой мотивации. Именно так мы настраиваемся», — приводит слова Итудиса официальный сайт ЦСКА.