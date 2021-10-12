Димитрис Итудис: ЦСКА очень уважает «Зенит»

Главный тренер БК ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал предстоящую игру с «Зенитом» в Евролиге.
«Зенит» — очень серьезный соперник, с хорошим тренером и очень конкурентоспособными игроками. У них есть ясные представления о том, что они делают на площадке. Во-первых, они очень мощны, высоки и готовы сражаться на щитах. Тот факт, что они прибавили в габаритах в межсезонье, делает их действительно опасными на подборе и под кольцами в целом. У них есть универсальность в игре, и это команда, которая борется до конца. Мы должны уважать это, и мы очень уважаем соперников.
Мы находимся в боевом режиме, мы показали хороший баскетбол в Стамбуле, хотя мы могли бы завершить игру более гладко. Знаем, что Евролига — это марафон, и мы только начали, провели всего два матча, и впереди нас ждут очень важные поединки. Так мы подходим к игре с «Зенитом». Мы уже сражались с ними [в предсезонке], это будет наша четвёртая встреча. Знаем, что это очень серьёзная команда и организация. Это требует от нас полной концентрации и высокой мотивации. Именно так мы настраиваемся», — приводит слова Итудиса официальный сайт ЦСКА.
- 12 октября 2021
-
00:51
-
00:46
-
00:24
- 11 октября 2021
-
23:05
-
22:29
-
21:16
-
20:19
-
20:11
-
19:03
-
17:46
-
16:32
-
16:00
-
14:44
-
13:47
-
13:39
-
12:36
-
11:28
-
10:25
-
09:26
-
08:55
-
08:48
-
00:10
-
00:00
- 10 октября 2021
-
22:47
-
22:20
-
21:36
-
20:44
-
19:45
-
18:53
-
18:34
-
18:27
-
17:07
-
16:23
-
15:49
-
14:50