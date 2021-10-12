Предсезонные матчи НБА. «Бруклин» проиграл с Дюрантом и Харденом, «Клипперс» разгромлены

Состоялись семь предсезонных матчей НБА. «Бруклин» на выезде проиграл «Филадельфии» без Кайри Ирвинга, но с Кевином Дюрантом и Джеймсом Харденом в составе.



«Торонто Рэпторс» — «Хьюстон Рокетс» 107:92 (28:19, 29:19, 31:26, 19:28)

Т: Ануноби 17, Ачиува 17, Флинн 15, Михайлюк 10, Барнс 10

Х: Брукс 15, Вуд 13 + 7 подборов, Портер 12, Тэйт 10, Шенгюн 10



«Майами Хит» — «Шарлотт Хорнетс» 104:103 (27:24, 20:29, 30:25, 27:25)

М: Адебайо 18, Лоури 15, Робинсон 12, Маркиф Моррис 11

Ш: Бриджес 22 + 10 подборов + 6 передач, Ламело Болл 19 + 8 подборов + 9 передач, Коди Мартин 15, Букнайт 14 + 6 потерь



«Филадельфия Сиксерс» — «Бруклин Нетс» 115:104 (37:25, 31:24, 32:24, 15:31)

Ф: Коркмаз 27, Джо 20, Драммонд 16 + 6 передач, Эмбиид 14, Пол Рид 9 + 10 подборов, Харрисон 9 + 7 подборов + 5 перехватов

Б: Дюрант 23 + 7 подборов, Харден 21 + 5 потерь, Картер 16, Томас 10, Джонсон 9, Гриффин 8

«Мемфис Гриззлиз» — «Детройт Пистонс» 127:92 (34:27, 36:19, 29:28, 28:18)

М: Морант 24, Джарен Джексон 20 + 8 подборов, Мелтон 16 + 7 подборов, Джонс 15, Андерсон 13

Д: Грант 13, Диалло 13 + 5 потерь, Джексон 12, Джош Джексон 11, Джозеф 10



«Юта Джаз» — «Нью-Орлеан Пеликанс» 127:96 (28:22, 35:24, 32:19, 32:31)

Ю: Гобер 19 + 19 подборов, Митчелл 18 + 6 потерь, Кларксон 17, Конли 15, Богданович 15, Паскаль 14

Н: Грэм 14, Мерфи 12, Валанчюнас 12, Джонс 12, Александер-Уолкер 11



«Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Сакраменто Кингз» 93:107 (17:25, 31:30, 23:26, 22:26)

П: Саймонс 24, Смит 18 + 7 передач, Крисс 10

С: Митчелл 20, Дэвис 17, Барнс 16, Рэмзи 9, Мету 9 + 7 подборов, Фокс 8, Кинг 8



«Лос-Анджелес Клипперс» — «Миннесота Тимбервулвз» 100:128 (30:27, 27:40, 22:29, 21:32)

К: Кеннард 18, Мэнн 15, Зубац 10 + 9 подборов, Скрабб 10

М: Расселл 19 + 7 подборов + 9 передач, Эдвардс 17, Таунс 17 + 9 подборов, Макдэниелс 15, Наз Рид 13