Кайри Ирвинг пропустит половину игр сезона. Дюрант и Харден примут решение по его будущему

«Бруклин Нетс» примет групповое решение по статусу разыгрывающего Кайри Ирвинга на сезон-2021/2022, сообщает Bleacher Report.

Ирвинг отказался вакцинироваться от коронавируса, поэтому пропустит домашние матчи регулярного чемпионата НБА, а также игры на выезде в Торонто, Сан-Франциско и на главной арене Нью-Йорка «Мэдисон-Сквер Гарден» с «Никс». Власти этих городов ввели жёсткие антикоронавирусные меры, к участию в матчах допускаются только вакцинированные спортсмены. Главный тренер «Бруклина» Стив Нэш ранее подтвердил, что клуб не рассчитывает на Ирвинга в выездных матчах.

В обсуждении будущего Ирвинга примут участие владелец Джозеф Цай, генеральный менеджер Шон Маркс, а также игроки Кевин Дюрант и Джеймс Харден. В организации «Нетс» пока нет консенсуса относительно необходимости использования «звезды на полставки». Дюрант был одним из главных сторонников Ирвинга в организации «Нетс», однако в последнее время его позиция стала менее категоричной. Обмен Ирвинга всё ещё остаётся одним из вариантов для фронт-офиса «Бруклина».