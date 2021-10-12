ЦСКА объявил о двух кадровых потерях на матч с «Зенитом» в Евролиге

ЦСКА сыграет в матче регулярного чемпионата Евролиги с «Зенитом» без травмированных центрового Николы Милутинова и атакующего защитника Марюса Григониса, сообщил клуб на официальном сайте.
Милутинов (колено) и Григонис (спина) пропустили предыдущий матч с «Анадолу Эфес» (100:96) в Стамбуле. Травма Григониса не носит серьёзного характера, игрок должен вернуться в строй в ближайшее время. Милутинов пропустит месяц-полтора. Сербский центровой получил повреждение уже на третьей минуте гостевого матча первого тура регулярного чемпионата Евролиги с «Миланом» (74:84).
ЦСКА подписал двухмесячный контракт с центровым Кеннетом Фаридом, который призван восполнить пробел в передней линии на момент травмы Милутинова. Время дебюта Фарида в составе ЦСКА пока не сообщалось.
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