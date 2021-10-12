Майкл Джордан отреагировал на отказ некоторых звёзд НБА от вакцинации

Прославленный баскетболист Майкл Джордан высказал мнение по поводу отказа некоторых звёзд Национальной баскетбольной ассоциации от вакцинации. Напомним, прививку от коронавируса отказались делать Брэдли Бил, Кайри Ирвинг и несколько других баскетболистов.
Недавно НБА выпустила специальные протоколы, где указаны ограничения, с которыми столкнутся непривитые баскетболисты. В частности, данные игроки не могут принимать пищу в одной комнате с вакцинированными одноклубниками, также у них должны быть отдельные раздевалки. Во время домашних игр непривитые игроки в большинстве команд не смогут прибыть на арену.
«Беспокоюсь ли я поводу протоколов? Нисколько. Я полностью согласен с лигой. Все говорят о необходимости вакцинации. Я твёрдо верю в науку и планирую придерживаться этого и дальше», — цитирует Джордана Clutch Points.
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