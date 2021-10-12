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Майкл Джордан отреагировал на отказ некоторых звёзд НБА от вакцинации

Майкл Джордан отреагировал на отказ некоторых звёзд НБА от вакцинации
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Прославленный баскетболист Майкл Джордан высказал мнение по поводу отказа некоторых звёзд Национальной баскетбольной ассоциации от вакцинации. Напомним, прививку от коронавируса отказались делать Брэдли Бил, Кайри Ирвинг и несколько других баскетболистов.

Недавно НБА выпустила специальные протоколы, где указаны ограничения, с которыми столкнутся непривитые баскетболисты. В частности, данные игроки не могут принимать пищу в одной комнате с вакцинированными одноклубниками, также у них должны быть отдельные раздевалки. Во время домашних игр непривитые игроки в большинстве команд не смогут прибыть на арену.

«Беспокоюсь ли я поводу протоколов? Нисколько. Я полностью согласен с лигой. Все говорят о необходимости вакцинации. Я твёрдо верю в науку и планирую придерживаться этого и дальше», — цитирует Джордана Clutch Points.

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