Ирвинг опубликовал странный пост в «Инстаграме» после новости о пропуске половины сезона

Звёздный баскетболист Кайри Ирвинг опубликовал странный пост в «Инстаграме» после новости о том, что он пропустит половину сезона. Ранее стало известно, что Ирвинг точно пропустит как минимум половину сезона из-за невозможности принимать участие в домашних матчах «Бруклин Нетс» после отказа от вакцинации.



Кайри опубликовал пост в «Инстаграме», где на первом изображении было фото индейца, а на втором — странная таблица. Всё было подписано лишь одним словом: «Возвращение».

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Кайри Ирвинга.

Ранее стало известно, что в обсуждении будущего Ирвинга примут участие владелец Джозеф Цай, генеральный менеджер Шон Маркс, а также игроки Кевин Дюрант и Джеймс Харден. Клуб склоняется к обмену игрока.