Леброн Джеймс отреагировал на дебют Джей Ар Смита в новом виде спорта

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс прокомментировал дебют своего экс-одноклубника Джей Ар Смита в студенческом гольфе.
«Это круто, приятель! Я так горжусь своим братом», — написал Леброн в своём «твиттере».
Смит показал посредственный результат в университетском турнире по гольфу Phoenix Invitational: 12-83 в первом раунде и 7-78 во втором.
36-летний Джей Ар Смит завершил карьеру игрока в 2020 году после того, как не сумел найти себе новую команду. Сейчас бывший баскетболист проходит обучение в университете Северной Каролины A&T и параллельно представляет учебное заведение в чемпионате NCAA по гольфу.
Джей Ар Смит дважды за карьеру становился чемпионом НБА — в 2016 году с «Кливленд Кавальерс» и в 2020 году с «Лос-Анджелес Лейкерс». Также в его активе есть награда «Лучшему шестому игроку», полученная в 2013 году.
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