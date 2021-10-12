Леброн Джеймс отреагировал на дебют Джей Ар Смита в новом виде спорта

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс прокомментировал дебют своего экс-одноклубника Джей Ар Смита в студенческом гольфе.



«Это круто, приятель! Я так горжусь своим братом», — написал Леброн в своём «твиттере».

Смит показал посредственный результат в университетском турнире по гольфу Phoenix Invitational: 12-83 в первом раунде и 7-78 во втором.

36-летний Джей Ар Смит завершил карьеру игрока в 2020 году после того, как не сумел найти себе новую команду. Сейчас бывший баскетболист проходит обучение в университете Северной Каролины A&T и параллельно представляет учебное заведение в чемпионате NCAA по гольфу.



Джей Ар Смит дважды за карьеру становился чемпионом НБА — в 2016 году с «Кливленд Кавальерс» и в 2020 году с «Лос-Анджелес Лейкерс». Также в его активе есть награда «Лучшему шестому игроку», полученная в 2013 году.