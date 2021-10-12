Эксперт: очень плохой знак по поводу Кайри Ирвинга. Ситуация только ухудшается
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Известный баскетбольный эксперт Скип Бэйлесс поделился мнением о ситуации с лидером «Бруклин Нетс» Кайри Ирвингом. Напомним, Ирвинг не попал в состав команды на товарищеский матч с «Филадельфией Сиксерс» (104:115), хотя для его участия в игре не было никаких формальных препятствий.
«Очень плохой знак в том, что Ирвинг не сыграл в товарищеской игре «Филадельфии», хотя он имел на это право. Похоже, ситуация только ухудшается. Руководители «Бруклина» и, возможно, даже игроки не заинтересованы в том, чтобы Кайри играл за команду «на полставки». Его будущее в «Нетс» под большим вопросом», — написал Бэйлесс в своём «твиттере».
Напомним, Ирвинг точно пропустит все домашние игры «Бруклина» из-за своего отказа вакцинироваться от коронавируса.
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