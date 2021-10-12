Майкл Джордан назвал недавний момент, который заставил его расплакаться

Знаменитый баскетболист Майкл Джордан рассказал, что недавно расплакался после победы Баббы Уолласа в гонке серии NASCAR. Уоллас выступает за команду 23XIRacing, принадлежащей Джордану. Экс-звезда Национальной баскетбольной ассоциации владеет командой вместе со звездой NASCAR Дэнни Хэмлином.



«Нужно было видеть эмоции Баббы на подиуме, чтобы понять, как много труда он вложил в эту победу. Уоллас так сильно хотел победить и вложил в это так много страсти, что я даже прослезился», — приводит слова Джордана Essentially Sports.



Для Баббы победа в NASCAR стала первой в карьере. Уоллас стал первым темнокожим гонщиком за 58 лет, который выиграл этап NASCAR. Ранее это удавалось Уэнделлу Скотту в 1963 году.

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