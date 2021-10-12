Аналитик НБА рассказал, в чём заключается лицемерие Леброна Джеймса

Известный баскетбольный эксперт Брайан Уиндхорст подверг жёсткой критике высказывания Леброна Джеймса и Дрэймонда Грина. Оба звёздных баскетболиста заявили, что вакцинация — личное дело каждого.



«Дрэймонд и Леброн позиционируют себя как часть бренда «Больше, чем просто спортсмен». Они пытаются нам сказать что-то вроде: «Мы может использовать своё влияние на вещи, простирающиеся гораздо дальше баскетбола». Это естественная и позитивная эволюция любого спортсмена.



Однако у Леброна и Грина весьма избирательный подход в некоторых вопросах. В этом кроется проблема. Потому что нельзя сказать, что ты больше, чем просто спортсмен в одних вопросах, а при обсуждении других: «Кто я такой, чтобы об этом рассуждать?» В этом есть определённое лицемерие», – цитирует Уиндхорста Fadeaway World.

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