Легенда НБА: как же меня бесит, когда Леброна или Джордана называют величайшим в истории

Легенда НБА, член Зала славы баскетбола Рик Бэрри высказался об уместности различных рейтингов по определению величайших игроков в истории.
«Почему все хотят говорить о величайших из величайших? Все говорят о таких рейтингах. Но в командных видах спорта нельзя выбрать величайшего игрока всех времён. Рейтинги нужно учитывать согласно позициям, на которых выступают баскетболисты.
Выбирайте игроков по позициям. Проблема в том, что сейчас нет парней, которые классифицируются исключительно как центровые. Нельзя сравнивать Мэджика Джонсона с Уилтом Чемберленом. Этого нельзя делать, потому что навыки, необходимые для игры на каждой позиции, разные. Вот почему меня бесит, когда Леброна или Джордана называют величайшим в истории», — сказал Бэрри в эфире SiriusXM NBA Radio.
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