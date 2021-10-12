«Бруклин» принял жёсткое решение по Кайри Ирвингу
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«Бруклин Нетс» отстранил разыгрывающего Кайри Ирвинга до тех пор, пока он не сможет играть в домашних матчах НБА, сообщил клуб на официальном сайте.
Ирвинг не будет играть и тренироваться с «Нетс», пока не сможет полноценно выступать за команду. Для этого баскетболист должен вакцинироваться от коронавируса или надеяться на то, что власти Нью-Йорка смягчат антикоронавирусные меры и позволят спортсменам без прививки посещать объекты в городе.
«Это личный выбор Кайри, и мы уважаем его свободу. В настоящее время этот выбор ограничивает его способность быть постоянным членом команды. Мы не позволим никому из членов нашей команды быть на частичной занятости», — заявил генеральный менеджер «Нетс» Шон Маркс.
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