Майкл Джордан объяснил, почему жертвует большие суммы на благотворительность

Легендарный игрок Национальной баскетбольной ассоциации Майкл Джордан, известный в том числе своими крупными пожертвованиями в различные фонды, объяснил, что его побуждает помогать различным организациям и людям, нуждающимся в помощи.



«Действия говорят громче, чем слова». Я могу сказать много разных вещей, но мои поступки направлены на то, чтобы изменить мир к лучшему», — сказал Джордан в эфире Today.



Майкл Джордан — двукратный олимпийский чемпион (1984, 1992) и шестикратный чемпион НБА в составе «Чикаго». Он также выступал за «Вашингтон Уизардс», где завершил карьеру в 2003 году. Джордан пять раз признавался MVP НБА и 14 раз принимал участие в Матче звёзд. В среднем за карьеру в лиге он набирал 30,1 очка, делал 6,2 подбора и 5,3 передачи.

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