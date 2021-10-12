УНИКС победил «Баварию», отыгравшись с -16 во второй половине

Казанский УНИКС одержал победу в матче регулярного чемпионата Евролиги с «Баварией». Встреча завершилась со счётом 73:70 (12:19, 14:18, 19:13, 28:20) в пользу российского клуба.



Начало вышло не самым удачным для российской команды. Уже в первой четверти преимущество гостей доходило до 9 очков. Примерно по такому же сценарию проходила и вторая десятиминутка. Как итог — перевес в 11 очков в пользу «Баварии» перед большим перерывом.



Третья и четвёртая четверти проходили уже под диктовку УНИКСа. Хотя в начале третьей десятиминутки отставание доходило до 16 очков, вскоре баскетболисты российского клуба сократили его до пяти, а заключительный отрезок встречи провели с ещё большим перевесом, что и помогло казанской команде победить в матче.

В составе победителей чаще всего кольцо соперников поражал Айзея Канаан (21). У гостей больше всего очков на счету Дэррана Хиллиарда (17).