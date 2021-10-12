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УНИКС победил «Баварию», отыгравшись с -16 во второй половине

УНИКС победил «Баварию», отыгравшись с -16 во второй половине
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Казанский УНИКС одержал победу в матче регулярного чемпионата Евролиги с «Баварией». Встреча завершилась со счётом 73:70 (12:19, 14:18, 19:13, 28:20) в пользу российского клуба.

Начало вышло не самым удачным для российской команды. Уже в первой четверти преимущество гостей доходило до 9 очков. Примерно по такому же сценарию проходила и вторая десятиминутка. Как итог — перевес в 11 очков в пользу «Баварии» перед большим перерывом.

Третья и четвёртая четверти проходили уже под диктовку УНИКСа. Хотя в начале третьей десятиминутки отставание доходило до 16 очков, вскоре баскетболисты российского клуба сократили его до пяти, а заключительный отрезок встречи провели с ещё большим перевесом, что и помогло казанской команде победить в матче.

В составе победителей чаще всего кольцо соперников поражал Айзея Канаан (21). У гостей больше всего очков на счету Дэррана Хиллиарда (17).

Евролига. Регулярный чемпионат. 3-й тур
12 октября 2021, вторник. 19:00 МСК
УНИКС
Казань, Россия
Окончен
73 : 70
Бавария
Мюнхен, Германия
УНИКС: Канаан - 21, Браун - 17, Хезонья - 15, Джекири - 7, Браун - 4, Брэнтли - 3, Списсу - 3, Узинский - 2, Зайцев - 1, Воронцевич, Жбанов, Клименко
Бавария: Хиллиард - 17, Уолден - 16, Томас - 11, Ярамаз - 11, Шишко - 6, Хантер - 4, Уэйлер-Бэбб - 3, Рабит - 2, Джедович, Джордж, Огунсипе, Шиллинг
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