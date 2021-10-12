Стало известно, что будет с зарплатой отстранённого Кайри Ирвинга в «Бруклине»

«Бруклин Нетс» будет платить разыгрывающему Кайри Ирвингу за гостевые матчи, сообщает инсайдер Райан Макдоно на своей странице в «Твиттере».

Ирвинг будет оштрафован только за пропуск домашних матчей. Клуб принял такое решение, чтобы лишить игрока возможности подать жалобу в профсоюз игроков НБА.

Ранее «Бруклин» отстранил Ирвинга до тех пор, пока он не сможет принимать участие в домашних матчах НБА, сообщил клуб на официальном сайте. Ирвинг не будет играть и тренироваться с «Нетс», пока не сможет полноценно выступать за команду. Для этого баскетболист должен вакцинироваться от коронавируса или надеяться на то, что власти Нью-Йорка смягчат антикоронавирусные меры и позволят спортсменам без прививки посещать объекты в городе.