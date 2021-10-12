Хавьер Паскуаль объяснил, почему «Зенит» не смог обыграть ЦСКА на выезде

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль поделился мнением после матча третьего тура регулярного чемпионата Евролиги с ЦСКА (67:77).

«Поздравляю ЦСКА. Соперник был, очевидно, лучше, чем мы. Начало игры повлекло за собой всё остальное, а начало было катастрофой. Мы совершали потери мяча, не контролировали подборы в защите. Первая четверть была ужасной, после этого, во второй и третьей четвертях, мы играли лучше, старались быть в игре. Это было сложно, так как мы всё время уступали в счёте. Всего один раз мы сравняли, на табло было 38:38. Мы совершили 16 потерь мяча, промахнулись 9 штрафных — с такими ошибками невозможно выиграть на выезде. Сейчас мы не на том уровне, чтобы бороться с такими командами, как ЦСКА», — приводит слова Паскуаля официальный сайт «Зенита».