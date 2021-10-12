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Никола Милутинов назвал время восстановления после травмы

Никола Милутинов назвал время восстановления после травмы
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Центровой ЦСКА Никола Милутинов рассказал, как проходит процесс восстановления после травмы, уточнив сроки возвращения на площадку для работы с командой.

«Обычно я нахожусь на арене, тренируюсь, прохожу реабилитацию. Когда есть время вне площадки, с семьёй гуляю по Москве. Я сейчас всегда нахожусь на тренировках, смотрю их. Пока сам участвовать в них не могу, работаю по индивидуальной программе. Надеюсь, что недели через две смогу уже работать с командой.

Работаю очень много. Я хочу поскорее вернуться на площадку, скучаю по баскетболу, и так получилось, что с учётом прошлого сезона я хочу поскорее вернуться. Я скучаю по баскетболу и Евролиге. Хочу вернуться», — приводит слова Милутинова «Матч ТВ».

Милутинов получил травму 30 сентября, уже на третьей минуте гостевого матча первого тура регулярного чемпионата Евролиги с «Миланом».

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