Димитрис Итудис: ЦСКА внёс определённые изменения и выглядел как хамелеон

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился мнением после матча третьего тура регулярного чемпионата Евролиги с «Зенитом» (73:70).
«Хочу поздравить свою команду с очередной победой. Мне понравилось выступление в целом, и то, что мы можем рассчитывать на нашу защиту, на всех и каждого. Ваня выходил со скамейки и что-то давал команде, Саймон что-то давал. Эти ребята полны энергии независимо от того, играли они 5 или 20 минут. Мне понравилось, что мы все друг друга понимаем. В предыдущем матче мы добились выездной победы, где мы здорово атаковали, набрали 100 очков, а теперь набрали меньше 80, но у удержали «Зенит» на 67… Не будем забывать, что «Зенит» выиграл две игры в начале сезона, с УНИКСом и «Жальгирисом», где они отлично бросали, Билли Бэрон и остальные. Нам удалось удержать их на низком уровне результативности.
Мне понравилось, что команда внесла определённые изменения и выглядела как хамелеон, как я обычно говорю, меняя цвета, подстраиваясь, показывая хороший баскетбол и при высокой, и при низкой результативности. Мы здорово начали. Они стали немного больше прессинговать, мы иногда теряли мяч без всякой причины. Мы проанализировали это в перерыве. У Иффе и Дэни было 5 потерь, что нормально, потому что они играют с мячом. Мы поговорили о создании пространства в атаке, о том, где и почему мы теряем мячи. Изменили это — и уступили всего в одной четверти. Мне понравилось наше единство. Это то, что мы пытаемся построить — хорошую химию», — приводит слова Итудиса официальный сайт ЦСКА.
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