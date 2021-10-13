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5-кратный участник Матча звёзд НБА заразился COVID-19

5-кратный участник Матча звёзд НБА заразился COVID-19
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Центровой «Бостон Селтикс» Эл Хорфорд сдал положительный тест на коронавирус и ушёл на карантин, сообщает Hoops Rumors.

Ранее конавирус был обнаружен у атакующего защитника «Селтикс» Джейлена Брауна. Пока неизвестно, успеют ли Хорфорд и Браун выйти из карантина до первого матча команды в регулярном чемпионате НБА 20 октября.

35-летний Хорфорд в межсезонье вернулся в «Бостон», за который выступал с 2016 по 2019 годы. 5-кратный участник Матча звёзд НБА стал частью сделки с «Оклахома-Сити Тандер» по Кембе Уокеру. За карьеру в «Селтикс» центровой набирал 13,5 очка, 7,0 подбора, 4,6 передачи и 1,2 блок-шота в среднем за игру. Хорфорд должен получить 53,5 млн долларов в течение следующих двух сезонов.

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