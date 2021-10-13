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The Athletic раскрыл причину отказа Кайри Ирвинга от вакцинации

The Athletic раскрыл причину отказа Кайри Ирвинга от вакцинации
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Инсайдер The Athletic Шэмс Чарания рассказал, что мотивировало разыгрывающего «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинга отказаться от вакцинации. «Бруклин» отстранил Ирвинга и будет штрафовать за пропуск всех домашних матчей, поскольку игрок нарушает протоколы безопасности в связи с пандемией коронавируса.

«Многочисленные источники, имеющие непосредственную информацию о решении Ирвинга, сообщили The Athletic, что Кайри на самом деле не выступает против прививки. Его позиция состоит в том, что он расстроен тем, что люди теряют работу из-за требований о вакцинации.

Ирвинг объяснил это своим одноклубникам. Для него это более серьёзная борьба, чем борьба на площадке. Ирвинг бросает вызов контролю над обществом и средствами к существованию людей. Ирвинг способен принять это решение, учитывая его текущую жизненную ситуацию. По данным одного из источников, Кайри хочет быть проводником тех, у кого нет голоса», – написал Чарания.

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