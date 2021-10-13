«Ублюдкам больше не сойдёт это с рук». Дрэймонд Грин — о введении новых правил НБА

Тяжёлый форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин поделился мнением об изменениях в правилах. Напомним, в межсезонье НБА внесла правки, цель которых — исключение неестественных движений игроков с целью инициировать контакт с оппонентом.

В частности, особое внимание уделят движению, когда за счёт ложного манёвра соперник провоцируется на то, чтобы совершить прыжок с целью заблокировать бросок, после чего попадается на контакт с бросавшим. Судьи в таких случаях вынуждены назначать штрафные броски.

«До этого всё делали для того, чтобы атакующие игроки получали преимущество. Так что мне как защитнику это очень интересно. Я помню, когда впервые появились новые правила, мы были на тренировке, и я кричал: да, ублюдки, вам больше не сойдёт это с рук. Теперь у защитников больше возможностей, и парни уже не смогут обмануть систему», — цитирует Грина Fadeaway World.