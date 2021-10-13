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«Филадельфия» хочет заполучить Джеймса Хардена, а не Кайри Ирвинга

«Филадельфия» хочет заполучить Джеймса Хардена, а не Кайри Ирвинга
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Клуб НБА «Филадельфия Сиксерс» решил пригласить к себе звезду «Бруклин Нетс» Джеймса Хардена. Об этом сообщает NBA Central в своём «твиттере», ссылаясь на слова аналитика Стивена Эй Смита.

По словам Смита, за Харденом лично следит президент по баскетбольным операциям «Филадельфии» Дэрил Мори.

Ранее сообщалось, что в «Филадельфии» отказались от попыток переманить к себе другого игрока «Бруклина» Кайри Ирвинга. Напомним, «Бруклин» отстранил Ирвинга до тех пор, пока он не сможет принимать участие в домашних матчах НБА. Ирвинг не будет играть и тренироваться с «Нетс», пока не сможет полноценно выступать за команду. Для этого баскетболист должен вакцинироваться от коронавируса или надеяться на то, что власти Нью-Йорка смягчат антикоронавирусные меры и позволят спортсменам без прививки посещать объекты в городе.

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