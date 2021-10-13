Эксперт: «Бруклин» обменял бы Кайри Ирвинга на коробку печенья, если бы мог

Известный телеведущий Стивен Эй Смит прокомментировал ситуацию с отстранением игрока «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинга, который отказался вакцинироваться.
«Я приветствую такую позицию «Бруклина». Говорил это раньше и скажу это снова. Они отдали бы его за коробку печенья, если бы могли.
Он им противен. Он не играет, и в результате одни команды не хотят его, поскольку он может закончить карьеру, а другие подозревают, что он создаст им проблемы, поскольку сосредоточен не только на баскетболе», — сказал Смит на шоу ESPN First Take.
«Бруклин» отстранил Ирвинга до тех пор, пока он не сможет принимать участие в домашних матчах НБА. Ирвинг не будет играть и тренироваться с «Нетс», пока не получит возможность полноценно выступать за команду. Для этого баскетболист должен вакцинироваться от коронавируса или надеяться на то, что власти Нью-Йорка смягчат антикоронавирусные меры и позволят спортсменам без прививки посещать объекты в городе.
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