Эксперт: «Бруклин» обменял бы Кайри Ирвинга на коробку печенья, если бы мог

Известный телеведущий Стивен Эй Смит прокомментировал ситуацию с отстранением игрока «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинга, который отказался вакцинироваться.

«Я приветствую такую позицию «Бруклина». Говорил это раньше и скажу это снова. Они отдали бы его за коробку печенья, если бы могли.

Он им противен. Он не играет, и в результате одни команды не хотят его, поскольку он может закончить карьеру, а другие подозревают, что он создаст им проблемы, поскольку сосредоточен не только на баскетболе», — сказал Смит на шоу ESPN First Take.

«Бруклин» отстранил Ирвинга до тех пор, пока он не сможет принимать участие в домашних матчах НБА. Ирвинг не будет играть и тренироваться с «Нетс», пока не получит возможность полноценно выступать за команду. Для этого баскетболист должен вакцинироваться от коронавируса или надеяться на то, что власти Нью-Йорка смягчат антикоронавирусные меры и позволят спортсменам без прививки посещать объекты в городе.